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Conte, premier chi prende un voto in più? Automatismo non per noi

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ROMA, 13 APR - "Io sono stato l'ultimo a chiedere le primarie", "anche Schlein ha dato disponibilità". Il criterio che il partito che prende un voto in più esprime il premier è "un automatismo che funziona a destra" dove "c'è una consuetudine di alleanza, per quanto siano divisi". Nel "campo progressista non c'è questa consuetudine, il M5s", ad esempio, "non ha mai parlato di alleanza organica". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla presentazione del suo libro. Alla domanda su cosa farebbe il M5s se le primarie venissero vinte dalla segretaria Elly Schlein, Conte ha risposto: "Certo" che staremmo dentro la coalizione.

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