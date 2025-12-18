Conte, per FdI gli inquilini rischiano di pagare anche per i morosi

ROMA, 18 DIC - "La brillante proposta di legge di Fratelli d'Italia sui condomini espone gli inquilini in linea coi pagamenti al rischio di dover pagare anche il conto degli inquilini morosi a fornitori e manutentori. Non solo. Fratelli d'Italia pretende la laurea per tutti gli amministratori di condominio. Sì proprio così. Non basta che abbiano fatto formazione e vantino esperienza, vogliono che siano laureati". Lo scrive su fb il leader del M5s Giuseppe Conte. "Ma allora chiediamo la laurea anche per i politici, per chi va in Parlamento, per i Presidenti del Consiglio? Suvvia. Quando si scrivono le proposte di legge ci vuole un po' di buon senso. Questo è l'ennesimo pasticcio di questa maggioranza, e ora si sono messi pure a litigare. Anche alcuni giornalisti della loro area politica hanno ammesso che siamo di fronte a proposte irragionevoli. Si vogliono occupare di case e condomini? Tirino fuori il Piano casa da 15 miliardi annunciato da Meloni e Salvini da mesi e mesi anziché tagliare come hanno fatto in questi anni il Fondo affitti, il Fondo morosità incolpevole e ben 15 agevolazioni edilizie. Alla faccia della sacralità della casa", conclude.