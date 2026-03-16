Conte, 'onorare fino all'ultimo la missione Onu in Libano'

SASSARI, 16 MAR - L'Italia non può tirarsi indietro dalla missione Onu in Libano. Lo sostiene l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Noi siamo in Libano da anni con grandi onore e con grande disciplina, è una missione che io stesso ho visitato da presidente del Consiglio, che dà lustro al nostro prestigio, a noi come nazione e nell'ambito della comunità internazionale", ha dichiarato il leader del M5S a Sassari. "Ovviamente siamo fortemente preoccupati per questi attacchi, perché è chiaro che siamo a rischio. Occorre massima prudenza, però cerchiamo di onorare la missione delle Nazioni Unite sino all'ultimo, sperando che questi attacchi cessino e i nostri soldati non siano lì esposti al pericolo, in una zona altamente compromessa sul piano militare", ha concluso Conte.