Conte, non è dignitoso che l'Italia partecipi al Board of peace

ROMA, 18 FEB - "Assolutamente non è dignitoso che l'Italia partecipi a una gestione, a uno strumento che non è certo di pacificazione di quella terra". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando del Board of peace. "È uno strumento - ha aggiunto - che in questo momento, con le personalità che sono state inserite, con i criteri con cui viene gestito, che appare una sorta di comitato di affari che prelude a una speculazione immobiliare a danno dei palestinesi, non a loro favore. Non c'è nessuna prospettiva di reale sviluppo sociale per loro e quindi l'Italia non deve esserci - al di là della compatibilità con i valori costituzionali - per sua dignità". "Quindi il fatto che Meloni, non dalla porta principale, ma si infili in quel Board da una finestra, da una finestra laterale, rende ancor meno dignitoso per il nostro Paese tutta questa sceneggiata", ha concluso.

ROMA

