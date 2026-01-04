Giornale di Brescia
Conte, Meloni subalterna a Trump, che farà quando punterà alla Groenlandia?

ROMA, 04 GEN - "Sono sorpreso che Meloni abbia dichiarato legittima l'opzione militare usata da Trump in Venezuela, un precedente gravissimo. Cosa farà Meloni quando gli Usa dirigeranno le loro attenzioni sulla Groenlandia, che appartiene alla Danimarca, uno stato europeo?". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a 10 minuti su Rete 4. C'è "uno stravolgimento del diritto internazionale, un precedente pericoloso", "oggi siamo più indifesi e vulnerabili" perché "ci stiamo avvicinando al far west mondiale", ha aggiunto che ha puntato il dito contro "la subalternità del governo Meloni a Washington, prima a Biden e ora a Trump".

