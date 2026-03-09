Conte, Meloni si è scatenata, ma dice tutto e il contrario di tutto

ROMA, 09 MAR - "Da qualche giorno Meloni è scesa in campo pesantemente per la campagna referendaria. Da ultimo si è scatenata, ieri è stata in tv. Oggi un video. C'è un ulteriore dato, una fortissima politicizzazione, una discesa in campo. Fino a ieri attaccava i giudici fortemente, propagandava i casi clamorosi, oggi, in un video, ha cambiato registro: 'non è contro i giudici, ma rafforzerà la loro autonomia'. Io dico, non può essere tutto e il contrario di tutto, si metta d'accordo. Che credibilità può avere una premier che dice tutto e il contrario di tutto?". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, al forum Ansa.