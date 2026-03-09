Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Conte, Meloni si è scatenata, ma dice tutto e il contrario di tutto

AA

ROMA, 09 MAR - "Da qualche giorno Meloni è scesa in campo pesantemente per la campagna referendaria. Da ultimo si è scatenata, ieri è stata in tv. Oggi un video. C'è un ulteriore dato, una fortissima politicizzazione, una discesa in campo. Fino a ieri attaccava i giudici fortemente, propagandava i casi clamorosi, oggi, in un video, ha cambiato registro: 'non è contro i giudici, ma rafforzerà la loro autonomia'. Io dico, non può essere tutto e il contrario di tutto, si metta d'accordo. Che credibilità può avere una premier che dice tutto e il contrario di tutto?". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, al forum Ansa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario