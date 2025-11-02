Conte, 'Meloni pensa solo a rendere impuniti i politici'

BARI, 02 NOV - "Abbiamo proposto a Meloni per questa manovra di bilancio di intervenire con un serio taglio delle tasse prendendo i soldi dai giganti del web americano, dal riarmo, dalle banche. Invece nulla. L'unica preoccupazione è una riforma della giustizia per rendere completamente impuniti ed intoccabili i politici". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5s, questa mattina a San Giovanni Rotondo (Foggia), sua città natale, nella terza giornata del suo tour elettorale in Puglia in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi. "Sui territori - ha aggiunto - incontro cittadini, incontro imprenditori che si lamentano per il caro vita, per il caro bollette. Si lamentano per le tasse, si lamentano per il crollo degli stipendi".