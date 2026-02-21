Conte, Meloni parla di Pucci ma non dei dazi illegittimi

ROMA, 21 FEB - "Meloni che ha sempre qualcosa da dire e un video da fare se si tratta del comico Pucci o di divulgare fake news sul referendum, non ha nulla da dire sui dazi di Trump dichiarati illegittimi e sul rilancio del Presidente Usa su nuove tariffe? Per una volta prendiamo qualche decisione forte? Reagiamo? C'è nessuno?". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.