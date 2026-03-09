Conte, Meloni non condanna e non condivide? Non può barcamenarsi

ROMA, 09 MAR - In commissione "Tajani va fuori di testa, Crosetto chiede scusa per un viaggio di cui non si sono capiti tutti i misteri. Da quel confronto non abbiamo capito quale sia la posizione italiana. Oggi, Meloni ha detto: 'Non condanno ma non condivido'. Della serie una parola è poca ma due sono troppe. Non vedo miglioramenti. Come fa l'Italia a non prendere posizione, a restare in mezzo al guado, a barcamenarsi? Ci avevano raccontato la favoletta che eravamo centrali". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, al forum Ansa.