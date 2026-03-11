Giornale di Brescia
Conte, 'Meloni ha perso l'aplomb, spregiudicata e priva di scrupoli'

ROMA, 11 MAR - "La presidente non ce l'ha fatta, ha perso l'aplomb in un momento così drammatico e ha cominciato a gettar fango. Lei ha detto bene, lei non è come me, certo che siamo diversi. A me non sarebbe mai venuto in mente di scendere a un tale livello di spregiudicatezza. Ha dimostrato una condotta così priva di scrupoli da paragonare l'attacco di un drone americano per reazione a un attacco all'ambasciata americana a Baghdad al silenzio complice per il genocidio di ventimila bambini palestinesi". Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte in Aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.

