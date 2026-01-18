Conte, Meloni equilibrista con Trump, si arrampica sugli specchi

ROMA, 18 GEN - "Dopo aver accettato di tutto, dai dazi che mettono in ginocchio le nostre imprese agli impegni su armi, gas costosissimo e sconti di tasse ai giganti del web, nemmeno di fronte a una minaccia palese sul futuro della Groenlandia Meloni riesce a dire le cose per come stanno davvero. Fa l'equilibrista, si arrampica sugli specchi". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Con Trump che vuole la Groenlandia è solo una 'incomprensione'. Con i suoi alleati della Lega che esultano per i nuovi dazi di Trump è tutto a posto", dice ancora Conte.