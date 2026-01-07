Giornale di Brescia
Conte, l'Italia non sia serva e anteponga il diritto al privilegio del più forte

ROMA, 07 GEN - "Nella giornata del Tricolore stringiamoci forti attorno alla nostra bandiera, ai valori che ci siamo dati per restare uniti. Un'Italia serva di nessuno, che antepone il diritto e i diritti di ciascuno al privilegio del più forte, del più potente. Una Repubblica indivisibile, solidale con chi resta indietro e cerca riscatto. Difendiamo tutto questo, con un nuovo e più forte impegno. Ogni giorno". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

ROMA

