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Conte, la maggioranza ha politicizzato referendum sin dall'inizio

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ROMA, 14 MAR - 'Questo referendum è stato politicizzato sin dall'inizio dalla maggioranza perchè nasce da un progetto per rivendicare la preminenza sulla magistratura. Noi avevamo proposto un sorteggio temperato per scardinare la logica delle correnti, invece la proposta del governo è una presa in giro perchè è un progetto per soggiogare la magistratura'. Lo ha affermato il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte parlando a Sky tg 24.

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