Conte, io sono disponibile a correre per le primarie

ROMA, 24 MAR - "Io sono disponibile ma non ho ancora interrogato né gli organi del Movimento né la mia base. Certamente il M5s deve avere un protagonista e certamente il M5s non parteciperebbe mai se fossero" primarie con solo "apparati di partito, devono essere aperte e dare uno sbocco a questa voglia di partecipazione dei cittadini". Così il leader del M5s Giuseppe Conte a Skytg24 risponde a chi gli chiede se sia pronto a candidarsi alle primarie del campo progressista.