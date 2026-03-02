Giornale di Brescia
Conte, in Iran un disastro, escalation senza limite

ROMA, 02 MAR - Secondo la rappresentazione del centrodestra "saremmo tutti a favore del regime ma non è così: noi siamo scesi in piazza contro quel regime feroce. Ma non possiamo affidare alle bombe i cambi di regime perché la storia non ci consiglia mai interventi del genere". Così il leader del M5s Giuseppe Conte nel corso dell'intervento in occasione dell'audizione di Tajani e Crosetto in Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Conte poi aggiunge: "vorremmo sapere cosa ne pensa il governo, non possiamo illuderci che il regime si faccia di lato. E' un disastro, un'escalation senza limiti con vittime civili, missili sui nostri connazionali".

ROMA

