Conte, in Iran un disastro, escalation senza limite

ROMA, 02 MAR - Secondo la rappresentazione del centrodestra "saremmo tutti a favore del regime ma non è così: noi siamo scesi in piazza contro quel regime feroce. Ma non possiamo affidare alle bombe i cambi di regime perché la storia non ci consiglia mai interventi del genere". Così il leader del M5s Giuseppe Conte nel corso dell'intervento in occasione dell'audizione di Tajani e Crosetto in Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Conte poi aggiunge: "vorremmo sapere cosa ne pensa il governo, non possiamo illuderci che il regime si faccia di lato. E' un disastro, un'escalation senza limiti con vittime civili, missili sui nostri connazionali".