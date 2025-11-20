Giornale di Brescia
Conte, in Campania segnale al centrodestra, la spallata nel 2027

ROMA, 20 NOV - La vittoria di Roberto Fico in Campania sarebbe "un grande messaggio di rilancio per la comunità campana ma sicuramente è anche un segnale politico a questo governo". Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una intervista a Il Mattino. "Un segnale - spiega - la spallata dovremo darla alle prossime politiche". Parlando del centrosinistra, il presidente M5s ribadisce che "dopo questa tornata di regionali, quando sarà il momento, ci confronteremo per un progetto di portata nazionale con forze politiche e attori di rilievo nazionale". A Napoli, per la prima volta in queste regionali 2025, saliranno sul palco assieme tutti i leader del centrosinistra. "Il vero protagonista sarà Roberto Fico - spiega Conte - che anche in campagna elettorale sta dimostrando di avere grandi serietà, dedizione e amore per la sua terra e per i suoi conterranei". La sua "sarebbe una vittoria storica per il M5S e di grande rilievo politico, vista anche l'importanza di questa Regione". Poi, rispondendo a una domanda sul "pericolo" di un governo ombra del governatore uscente Vicenzo e luca: "Non ho questo timore - conclude Conte -la guida sarà nelle mani di Fico e sono sicuro che governerà a Regione con grande autorevolezza".

ROMA

