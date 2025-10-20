Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Conte,il governo peggiora la Fornero, aumenta l'età pensionabile

Il leader del Movimento 5 Stelle Antonio Conte interviene alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle ‘Basta soldi per le armi’ contro il piano di riarmo dell’Europa Roma, 05 aprile 2025 ANSA/FABIO CIMAGLIA
Il leader del Movimento 5 Stelle Antonio Conte interviene alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle ‘Basta soldi per le armi’ contro il piano di riarmo dell’Europa Roma, 05 aprile 2025 ANSA/FABIO CIMAGLIA
AA

ROMA, 20 OTT - "Ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori, ma questa francamente non ce l'aspettavamo. Dopo anni di roboanti promesse Meloni, Salvini e Tajani sono arrivati là dove nessuno è mai arrivato: peggiorare la legge Fornero aumentando l'età pensionabile". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Il tutto in un Paese in cui i giovani fuggono all'estero. Li ricordiamo bene. Salvini diceva che avrebbe cancellato la Fornero nel primo Consiglio dei ministri, Meloni che era 'pentita di averla votata perché è una legge fatta male' promettendo lo 'stop all'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita'. Invece con loro è 'fine lavoro mai'. Siamo davanti a scelte che allontanano la pensione per tante lavoratrici e tanti lavoratori, un trend già iniziato con lo smantellamento di Opzione donna. E poi c'è Tajani, che sventolava la bandiera delle minime a 1.000 euro al mese: invece in questa Manovra per i pensionati minimi ci saranno solo 20 euro che, da quanto apprendiamo, dovrebbero andare solo agli over 70. Ci risparmino almeno la favoletta dei soldi che non ci sono dopo che, firmando Riarmo e aumento delle spese militari in sede Nato, hanno ipotecato il futuro dell'Italia per centinaia di miliardi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario