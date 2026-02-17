Conte, il disegno della riforma è quello del Piano di Rinascita

ROMA, 17 FEB - "Non è una riforma tecnica che mira a migliorare il servizio della giustizia, con processi più veloci. Non c'è nulla di tutto questo, il disegno è quello del Piano di Rinascita di Licio Gelli. Non dico che il disegno di riforma è massonico, che non può avere una sua dignità di pensiero, ma dico che nell'ambito della P2 si parlava di separazione perché c'era la volontà di un sistema occulto di condizionare i magistrati". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Start Skytg24.