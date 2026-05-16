Conte, i centristi? M5s non è settario, servirà un programma chiaro e condiviso

ROMA, 16 MAG - "Lo dico anche rispetto alle nuove iniziative moderate di segno centrista: il M5s non è né settario, né chiuso rispetto ad altre iniziative politiche. Quel che conta sarà un programma chiaro e condiviso che favorisca finalmente i cittadini anziché i poteri forti". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte interpellato a margine di 'Nova'. "Chi sposa questo progetto, chi a livello internazionale vuole costruire con noi orizzonti di pace e sicurezza nella linea tracciata da ultimo anche da Papa Leone", è il benvenuto". Poi, "c'è da vedere cosa si costruisce al centro, che consistenza, che affidabilità avranno gli interlocutori". Conte ricorda che in politica internazionale la "linea tracciata, da ultimo ancora una volta da Papa Leone alla Sapienza" è che "il riarmo garantirà più incertezze e insicurezza per le popolazioni", mentre "favorirà" solo le "élite per i loro interessi". "Vengono prima i programmi", ha aggiunto.