Conte, governo si preoccupa di rendere i politici intoccabili

il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante la presentazione del libro “Genocidio”, Camera dei Deputati, Roma 27 ottobre 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
BARI, 01 NOV - "Il governo Meloni si preoccupa, sulla giustizia, di rendere intoccabili i politici. Ritorniamo alla casta. Ma non si preoccupa del crollo dei salari reali, della pressione record fiscale, e neppure del fatto che solo in questo mese di ottobre sono aumentati del 40% gli sbarchi dei migranti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ormai abbiamo sfondato i trecentomila migranti sbarcati negli ultimi tre anni. Allora dico: avete fallito su tutto, caro governo Meloni, però non fallite mai quando si tratta di tutelare voi stessi". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Bari a margine di un appuntamento della tre giorni del tour elettorale in cui è impegnato da ieri in Puglia.

