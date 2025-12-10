Conte, governo e Ue hanno fallito, lasciamo che gli Usa conducano il negoziato su Ucraina

ROMA, 10 DIC - "Il governo italiano insieme ai governi europei hanno fallito puntando sulla scommessa militare della vittoria dell'Ucraina sulla Russia" a "colpi di invii di armi e di spese militari". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a margine di una conferenza stampa alla Camera. Zelensky si fida di Meloni? "Prendo atto -ha aggiunto Conte-. L'Europa è completamente disorientata, avevano solo una linea, la vittoria militare sulla Russia, hanno scommesso su questo e adesso non hanno nessuna alternativa. Quindi lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti".