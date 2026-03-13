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Conte, 'Giorgia Meloni racconta frottole al Paese'

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TORINO, 13 MAR - "Le parole di Giorgia Meloni sono parole in libertà, perché far credere agli italiani che davvero stupratori, spacciatori e pedofili saranno rimessi in libertà e non andranno in carcere se vince il no. Significa veramente raccontare frottole al Paese". Così il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro a Torino sul referendum. "La realtà - afferma Conte - è che invece la politica vuole assolutamente sopravanzare la magistratura e questo è l'unico scopo di questa riforma costituzionale: rivendicare il primato della politica. La politica deve esprimere forza e dignità. E lo deve fare condannando l'attacco degli Stati Uniti all'Iran e la violazione del diritto internazionale, condannando il genocidio a Gaza, condannando l'attacco in Venezuela e anche assicurando alla giustizia internazionale Al Masri". "Quella è la politica che può rivendicare un primato, non la politica che vuole mettere al riparo il governo e gli amici dalle inchieste della magistratura", aggiunge Conte.

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