Conte, favorevole a una risoluzione unitaria progressista anche su Kiev

ROMA, 10 MAR - "Noi del M5s stiamo lavorando" per una risoluzione unitaria su Ucraina e Iran. "Adesso sentirò anche gli altri leader" progressisti, "li ho già sentiti. Io sarei davvero favorevole a una risoluzione unitaria perché in questo momento l'emergenza è tale e la situazione è così complicata che spetta alle forze progressiste esprimere un'unitarietà di indirizzo politico che serve anche per orientare il dibattito e dare un segno a questa maggioranza assolutamente confusa". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a margine di un evento a Roma.

