Conte, è importante che tutte le forze politiche abbraccino i valori antifascisti

NAPOLI, 25 APR - "Io sto alle dichiarazioni che vengono fatte, non spetta a me arrogantemente distribuire patenti di democraticità agli altri leader politici e alla presidente del Consiglio". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente M5S commentando le parole di Giorgia Meloni sul 25 aprile. "Prendiamo atto - ha detto Conte a margine della sua partecipazione alla celebrazione a Napoli, in Piazza Carità - delle sue dichiarazioni, prendiamo anche atto che fino all'altro giorno La Russa ha fatto dichiarazioni di tono diverso, prendiamo atto che all'interno di Fratelli d'Italia molto spesso vengono fuori delle posizioni più ambigue, ma l'importante è che tutte le forze politiche che siedono in Parlamento si riconoscano nell'ordinamento democratico e abbraccino questi principi e questi valori antifascisti". Conte sottolinea che "l'importante è questo, non spetta a me - aggiunge - distribuire patenti di antifascismo, spetta a me però, con la responsabilità di essere un leader politico richiamare tutti i cittadini, celebrare questo momento che non deve essere un omaggio formale, ma il ricordo di un momento importante dove l'Italia ha avuto una svolta, si è liberata dalle catene della repressione dittatoriale e ha abbracciato una svolta democratica e quindi di lì è venuta in seguito la nostra Costituzione".