Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Conte conferma Taverna vicepresidente M5s, entrano Baldino, Licheri e Patuanelli

AA

ROMA, 23 FEB - Giuseppe Conte ha individuato i nuovi componenti della squadra che guiderà il M5s. "Indico alla vicepresidenza del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, con funzione vicaria - ha scritto sui social - Michele Gubitosa e Mario Turco. Ad essi, con deleghe specifiche, si aggiungeranno Vittoria Baldino, Ettore Licheri e Stefano Patuanelli". Poi, parlando agli iscritti: "Ora tocca a voi votare e decidere se siete d'accordo su questa squadra di vicepresidenti. Si voterà venerdì 27 febbraio, tutta la giornata". Facevano parte dell'ufficio di presidenza uscente anche la deputata Chiara Appendino - che si era però dimessa a ottobre - e Riccardo Ricciardi, che nei mesi scorsi è diventato capogruppo alla Camera. Oltre ai componenti dall'ufficio di presidenza, Conte ha proposto anche la squadra dei coordinatori dei Comitati. "Prezioso anche il lavoro che ci aspetta nei Comitati - ha scritto sui social - in particolare in quelli previsti come necessari dallo Statuto. Ecco le mie indicazioni per il coordinamento: Gianluca Perilli, coordinatore del Comitato nazionale progetti; Pasquale Tridico, coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento; Laura Ferrara, coordinatrice del Comitato per i rapporti europei e internazionali; Mariassunta "Susy" Matrisciano, coordinatrice del Comitato per i rapporti territoriali. Anche in questo caso tocca a voi votare - scrive rivolto agli iscritti - ed esprimere la vostra valutazione su queste indicazioni. Sempre il prossimo venerdì, 27 febbraio. Sempre dalla parte giusta" "Sono tante le sfide che stiamo affrontando e che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Saremo tutti chiamati a rafforzare il nostro impegno, sia individualmente che come squadra", ha affermato Conte sempre sui social.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario