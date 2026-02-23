Conte conferma Taverna vicepresidente M5s, entrano Baldino, Licheri e Patuanelli

ROMA, 23 FEB - Giuseppe Conte ha individuato i nuovi componenti della squadra che guiderà il M5s. "Indico alla vicepresidenza del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, con funzione vicaria - ha scritto sui social - Michele Gubitosa e Mario Turco. Ad essi, con deleghe specifiche, si aggiungeranno Vittoria Baldino, Ettore Licheri e Stefano Patuanelli". Poi, parlando agli iscritti: "Ora tocca a voi votare e decidere se siete d'accordo su questa squadra di vicepresidenti. Si voterà venerdì 27 febbraio, tutta la giornata". Facevano parte dell'ufficio di presidenza uscente anche la deputata Chiara Appendino - che si era però dimessa a ottobre - e Riccardo Ricciardi, che nei mesi scorsi è diventato capogruppo alla Camera. Oltre ai componenti dall'ufficio di presidenza, Conte ha proposto anche la squadra dei coordinatori dei Comitati. "Prezioso anche il lavoro che ci aspetta nei Comitati - ha scritto sui social - in particolare in quelli previsti come necessari dallo Statuto. Ecco le mie indicazioni per il coordinamento: Gianluca Perilli, coordinatore del Comitato nazionale progetti; Pasquale Tridico, coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento; Laura Ferrara, coordinatrice del Comitato per i rapporti europei e internazionali; Mariassunta "Susy" Matrisciano, coordinatrice del Comitato per i rapporti territoriali. Anche in questo caso tocca a voi votare - scrive rivolto agli iscritti - ed esprimere la vostra valutazione su queste indicazioni. Sempre il prossimo venerdì, 27 febbraio. Sempre dalla parte giusta" "Sono tante le sfide che stiamo affrontando e che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Saremo tutti chiamati a rafforzare il nostro impegno, sia individualmente che come squadra", ha affermato Conte sempre sui social.