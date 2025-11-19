Conte, con la guerra al Quirinale FdI distrae l'attenzione

VENEZIA, 19 NOV - "Questo governo fa di tutto, in particolare Fratelli d'Italia, per distrarre l'attenzione. È una distrazione di massa dai problemi seri. Una volta si inventano una guerra contro i giudici, un'altra una guerra contro il Quirinale". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, commentando lo scontro tra FdI e Colle a margine di un evento del M5s a Mestre (Venezia). "La verità - ha aggiunto Conte - è che non vogliono confrontarsi con la realtà del Paese. La realtà del Paese è quella di una crescita zero, stiamo perdendo i soldi del Pnrr". Per l'ex premier "questo paese non cresce, eppure gli avevamo lasciato una Ferrari. Adesso questa Ferrari in pratica è parcheggiata in un garage".