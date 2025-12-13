Giornale di Brescia
Conte, alleanza con il Pd solo con le battaglie M5S nel programma

ROMA, 13 DIC - "Noi siamo disponibili a dialogare con Il Pd e con le altre forze progressiste. Se verrà fuori un'alleanza dipenderà solo dai programmi, se ci verranno scritte le nostre battaglie di sempre, dall'etica pubblica alla legalità, alla giustizia ambientale e sociale. Prima il programma, il candidato verrà dopo". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, intervistato sul palco di Atreju, risponde a chi chiede se il M5S si presenterà in coalizione con il Pd alle prossime elezioni politiche. "Noi non siamo alleati con nessuno, gliel'ho già detto", ha detto Conte replicando a Tommaso Cerno in un altro passaggio dell'intervista. E le regionali? "Lì c'è un programma condiviso", ha risposto.

ROMA

