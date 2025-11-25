Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Conte, al via il cantiere M5s per il programma di governo

AA

ROMA, 25 NOV - "È il momento di costruire un programma per far rialzare l'Italia". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "In questi anni abbiamo sperimentato un nuovo modo di ascoltare e far partecipare le persone alle decisioni, di farle incidere nelle scelte. Un anno fa lo abbiamo sperimentato con Nova. E ora quel metodo voglio replicarlo. Apriamo il cantiere di un nuovo programma di forte cambiamento. Quello che uscirà lo porterò nel confronto con le altre forze politiche del campo progressista per dare al Paese un nuovo programma di Governo che non potrà essere frutto di un mero scambio di vedute tra dirigenti di partito"

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario