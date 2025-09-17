Giornale di Brescia
Conte a Meloni, 'Wanna Marchi sarebbe fiera di te'

Giuseppe Conte (M5s) a Macerata
Giuseppe Conte (M5s) a Macerata
ROMA, 17 SET - "Meloni dopo 3 anni di nulla con stipendi a picco, tasse e cassa integrazione che esplodono sale ancora sui palchi per attaccare me. Se ci tiene a parlare del film 'Amici miei', è bene ricordare che un remake lo stanno girando proprio a Palazzo Chigi, piazzando amichetti di Fratelli d'Italia dappertutto e tenendo al proprio posto qualche ministro con inchieste per truffe sui fondi Covid. Ha avuto anche l'ardire di attaccare misure per l'edilizia dei miei Governi proprio nelle Marche, dove il superbonus è servito ed è stato prorogato per le aree terremotate, fra i ringraziamenti del Governatore del suo partito". Lo afferma sui social il leader del M5s Giuseppe Conte, replicando alla presidente del Consiglio che dal palco di Ancona ha detto che "il Conte Mascetti sarebbe stato fiero" di lui. "Giorgia, Wanna Marchi sarebbe fiera di te! - la replica dell'ex premier -. Solo che delle tue televendite su blocchi navali, tasse, accise e pensioni restano solo macerie per i cittadini. La mia idea di un Paese progressista è ben chiara e molto lontana dalla tua: difesa della legalità più che degli amici, interventi a sostegno di piccole e medie imprese e del potere d'acquisto anziché favori a lobby delle armi e banche".

ROMA

