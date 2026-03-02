Conte a Crosetto, qual era il motivo del suo viaggio?

ROMA, 02 MAR - "Lei si è ritrovato lì per un viaggio privato, poi ha detto che era un viaggio istituzionale per incontrare un ministro emiratino, poi ha detto che è andato lì perchè c'erano rischi per mettere in salvo la sua famiglia. E degli altri italiani che ne è? Noi non possiamo sentirci tutelati da questo governo". Lo afferma il leader M5s, Giuseppe Conte, nel suo intervento nel corso delle audizioni dei ministri Crosetto e Tajani.