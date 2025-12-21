Consulta femminile di Trieste, 'toppa Dipiazza peggio dello strappo'

TRIESTE, 21 DIC - "Quando la toppa è peggio dello strappo. Le esternazioni sincere del Sindaco Dipiazza, pronunciate in un impeto e senza pensare, tra l'altro dopo che la Consigliera Alessandra Ricchetti è stata interrotta bruscamente durante il suo intervento, hanno lasciato un senso di amarezza a cui non si può tacere. La Consulta Femminile chiede le scuse del Sindaco". Lo scrive in una nota Debora Desio, presidente della Consulta femminile di Trieste. "Se il Sindaco non avrebbe mai detto quella frase ad un uomo, non avrebbe mai dovuto pronunciarla contro una donna", prosegue la nota della Consulta, che parla di "una educazione antica e scaduta, offensiva nei confronti di tutte le donne ma anche di tutti gli uomini che non si riconoscono in quella logica di pensiero". E "la toppa buttata li, in velocità, è stata 'io amo tutte le donne'. Una frase beffarda che manca di sincerità". La Consulta ricorda che "la carica della Consigliera è espressione democratica di una parte della cittadinanza che l'ha votata" sottolineando che "il Sindaco non sente di doversi scusare". Riferendosi alle donne di maggioranza: "Cosa succederebbe se alla Presidente Meloni, un uomo, un ministro, le dicesse 'io no mi faccio comandare da una donna, tanto meno da te?'".