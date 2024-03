Consulenze private in ore servizio,denunciato medico ospedaliero

CASTROVILLARI, 13 MAR - Avrebbe effettuato consulenze private in orario di servizio, utilizzando materiale e strumentazioni dell'unità operativa da lui diretta e conseguendo, nel periodo che va dal 2016 al 2022, un profitto illecito di circa 240 mila. Un dirigente medico ospedaliero, direttore di unità operativa ospedaliera dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, è stato denunciato con l'accusa di peculato. La denuncia per peculato è arrivata all'esito di un'indagine svolta dai finanzieri della compagnia di Castrovillari delegata dalla locale Procura della Repubblica e da cui sarebbe emerso che, per svariati anni e durante l'orario di servizio, il professionista avrebbe fornito le consulenze private omettendo di comunicare le conseguenti prestazioni all'Asp di competenza e procurando, così, un significativo danno economico con suo esclusivo e personale vantaggio. Le indagini dei finanzieri sono state effettuate attraverso l'esame della documentazione acquisita e del contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali.