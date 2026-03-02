Giornale di Brescia
Consulenza difesa Stasi, 'Chiara lo aiutò con la tesi la sera prima'

MILANO, 02 MAR - C'è "un interessante elemento di novità, mai emerso prima: Chiara Poggi, tra le 21.59 e le 22.09 del 12.08.2007, proprio mentre Stasi si allontanava per ricoverare il cane, ha effettivamente modificato il testo della tesi del fidanzato, con accrescimento del medesimo, a conferma del rapporto disteso e sereno sempre intercorso tra i due anche la sera prima dell'omicidio". Lo spiegano i difensori di Alberto Stasi, gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, in merito alla loro consulenza informatica, redatta da esperti, sul pc di Stasi, depositata alla Procura di Pavia, titolare delle nuove indagini sul delitto di Garlasco a carico di Andrea Sempio. I legali fanno presente anche che dall'elaborato "risulta incontrovertibilmente dimostrato, mediante un'analisi sistematica e completa, condotta con metodologia scientifica rigorosa e replicabile, delle modalità di funzionamento del sistema operativo in uso all'epoca dei fatti sul pc di Stasi, che la sera del 12.08.2007 nessuno ha acceduto alla cartella 'militare' e/o alla 'nuova cartella' ivi contenuta, tantomeno ad immagini pornografiche". Purtroppo, aggiungono, "è emerso che una traccia elettronica generata dal sistema operativo Windows XP è stata scambiata per un'attività umana di accesso dapprima alla cartella militare/nuova cartella e poi persino ad un'immagine pornografica".

