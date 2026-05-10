Consulenti, traccia 33 attribuita a Sempio dopo quattro controlli incrociati

MILANO, 10 MAG - Il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi cominciò '"una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare". Non solo il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del Ris di Messina Giampaolo Iuliano e del dattiloscopista Nicola Caprioli ma, per un ulteriore conferma se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della Sezione Impronte del Ris di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì "ancora una volta, esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio". Sono gli stessi Iuliano e Capriolo, consulenti della Procura, a scriverlo, rispondendo alle critiche dei consulenti di parte nella relazione allegata all'avviso di chiusura delle indagini per l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta pavese. Poi si è verificata "la necessità di riassumere le impronte mediante la tecnica dell'inchiostrazione all'indagato" che "presentava un unico fotosegnalamento in banca dati A.F.I.S., acquisito mediante la metodica dello scanner ottico". Questo per verificare la correttezza del risultato ottenuto, escludendo in tal modo la presenza di artefatti. Il risultato fu lo stesso. "Tale ulteriore controllo - scrivono gli esperti - confermava la bontà del giudizio di identità al quale gli scriventi erano precedentemente giunti in modo indipendente, ottemperando in modo indiretto alla fase di verifica del secondo operatore (Verification)". Infine il ricorso agli ausiliari "ai quali singolarmente veniva richiesto di effettuare, successivamente alla valutazione di utilizzabilità di tutti i frammenti in analisi, la comparazione tra gli stessi ed i cartellini di confronto (Stasi e Sempio). "Nel caso specifico dell'impronta "33" la verifica effettuata da parte dei due ausiliari restituiva, ancora una volta, esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio", concludono gli esperti.