Consulenti Stasi: 'Di Sempio l'impronta vicino Chiara Poggi'

MILANO, 25 LUG - L'impronta trovata accanto al cadavere di Chiara, intrisa di sudore e sangue, "è di Andrea Sempio". Sui social del Tg1 le conclusioni della consulenza della difesa di Alberto Stasi. Per i tecnici, secondo il Tg1, "si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale".