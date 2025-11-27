Giornale di Brescia
Consulenti difesa Sempio, 'esiti su Dna non rilevanti'

MILANO, 27 NOV - Si tratta di dati biostatistici da cui risulta una compatibilità con l'aplotipo Y della linea paterna Sempio, ma sono risultati "non particolarmente forti" a livello statistico su un Dna "degradato, parziale, misto e non consolidato", oltre al tema del possibile "trasferimento" da un oggetto di quel profilo genetico, presente non da "contatto diretto". E' così che, da quanto si è saputo, la difesa di Andrea Sempio, coi consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi, nominati dai legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti, valuta i dati della relazione biostatistica della perita Denise Albani nell'incidente probatorio sul caso Garlasco. Critica anche la valutazione dei consulenti della famiglia Poggi, secondo cui un risultato quando è "in condizioni di criticità e non è consolidato" - perché il perito Francesco De Stefano nell'appello bis a carico di Alberto Stasi "l'ha ripetuto e non ha avuto lo stesso esito" - non è un "dato scientifico attendibile". Se nel 2014 - è a quanto si è appreso il loro ragionamento - quel materiale genetico, trovato sulle unghie di Chiara, dopo le analisi fu dichiarato "non consolidato" e non comparabile, quei dati documentali parziali non possono essere usati per una valutazione biostatistica, come fatto dalla perita nell'incidente probatorio, perché non hanno validità "scientifica" e sono "nulli".

MILANO

