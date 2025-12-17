Giornale di Brescia
Consulenti difesa di Sempio, la perizia sul Dna ha limiti scientifici

MILANO, 17 DIC - Non è affidabile dal punto di vista scientifico l'analisi effettuata nella perizia genetica sul caso Garlasco, perché si basa, come chiarito dalla stessa perita Denise Albani, su dati documentali del 2014 "non consolidati". Perizia che non può dire nemmeno se quel Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, compatibile secondo valutazioni biostatistiche con quello di Andrea Sempio, è effetto di un trasferimento diretto da contatto o mediato da un oggetto. Sono le valutazioni espresse dai consulenti della difesa del 37enne in due elaborati depositati in vista dell'udienza sull'incidente probatorio di domani. Relazioni in cui elencano gli oggetti dei possibili punti di contatto, come la tastiera del pc, il telecomando del televisore, l'asciugamano del bagno e alcune parti della cucina.

