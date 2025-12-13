Consulente dei Poggi, indagine sugli oggetti che Chiara indossava

MILANO, 13 DIC - Il criminologo Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, ha rivelato che sta facendo degli accertamenti sugli oggetti e accessori che Chiara Poggi indossava il giorno in cui è stata uccisa, il 13 agosto 2007, nella villetta di famiglia, a Garlasco (Pavia). Lo ha detto ieri sera nel corso della trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. "Recentemente ho fatto delle indagini sugli oggetti che Chiara indossava il giorno in cui è stata assassinata - ha affermato - Questi sono stati conservati come se fossero delle reliquie e così tutto ciò che aveva avuto a che fare con quella ragazza quel giorno. Sono delle attività di indagine che stiamo facendo sugli accessori che Chiara indossava quel giorno e che useremo nel momento in cui lo riterremo opportuno". "Alcuni di questi oggetti non sono stati analizzati e a noi interessano adesso. Tipo il ciondolo alla caviglia o il dente di squalo e la catenina che aveva al collo o gli orecchini che indossava", ha concluso.