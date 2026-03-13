Giornale di Brescia
Consiglio Supremo Difesa, grave preoccupazione per scenario crisi in MO

AA

ROMA, 13 MAR - "Grande preoccupazione" è stata espressa dal Consiglio Supremo di Difesa per "lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell'azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran". Lo si legge nel documento finale della riunione di oggi che ha analizzato "i gravi effetti destabilizzanti che questa crisi sta producendo nell'intera regione del vicino medio Oriente e nell'area del Mediterraneo".

Argomenti
ROMA

