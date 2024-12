Consiglio Supremo cyberspazio Iran revoca il divieto di WhatsApp

TEHERAN, 24 DIC - Il Consiglio informatico supremo dell'Iran, responsabile della gestione delle questioni Internet e informatiche nel Paese, ha votato oggi per revocare il divieto dell'app di messaggistica WhatsApp, che era soggetta a restrizioni da più di due anni, hanno riferito i media statali. "Il divieto di WhatsApp e Google Play è stato revocato con un voto unanime dei membri del Consiglio Supremo per il Cyberspazio", ha affermato l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna. "Questo è il primo passo nel piano per eliminare le restrizioni", ha aggiunto Irna.