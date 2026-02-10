Consiglio Stato, conseguito l'obiettivo del Pnrr su riduzione pendenze

ROMA, 10 FEB - "Poiché l'obiettivo del PNRR di riduzione delle pendenze è stato conseguito con largo anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno 2026" nel corso del 2025 il Consiglio Ecofin "ha dato seguito alla valutazione positiva della Commissione europea ed ha approvato la ridefinizione in aumento degli obiettivi. Per il Consiglio di Stato, è stata prevista la riduzione, alla data del 30 giugno 2026, del 70% delle cause pendenti al 30 giugno 2024, mentre per tutti i TAR, e non più soltanto per i sette originariamente individuati, è stata prevista per la medesima data la riduzione dell'80% del numero complessivo delle cause pendenti al 30 giugno 2023. Anche tali obiettivi sono stati già raggiunti con anticipo, nel 2025, in tutto il territorio nazionale". Il raggiungimento, con anticipo. degli obiettivi fissati dal Pnrr sulla riduzione delle pendenze è stato sottolineato dal presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti nella sua relazione per l'apertura dell'anno giudiziario della giustizia amministrativa che si è svolta a Palazzo Spada alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della vice presidente del Senato Anna Rossomando. Presenti inoltre e tra gli altri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, la ministra Anna Mari Berinini, i ministri Carlo Nodrio, Giancarlo Giorgetti, Matteo Piantedosi, Orazio Schillaci, Giuseppe Valditara, Paolo Zangrillo.