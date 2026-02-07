Consiglio dei ministri alle 12 sul referendum
AA
ROMA, 07 FEB - Il consiglio dei ministri, a quanto si apprende oggi a mezzogiorno si riunirà per affrontare il tema del referendum sulla riforma della giustizia che contiene la separazione delle carriere dei magistrati. La riunione è stata convocata all'indomani dell'ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito referendario nella versione formulata dal comitato di 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini.
