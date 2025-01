Consiglieri Csm 'pratica a tutela dopo parole di Nordio'

ROMA, 23 GEN - Tutti i componenti togati del Csm - unitamente al componente laico Roberto Romboli - hanno depositato oggi, al Comitato di presidenza, richiesta di apertura di una pratica a tutela a seguito delle esternazioni rese ieri dal ministro della Giustizia in Parlamento. "Intervenendo in Parlamento per la relazione sullo stato della giustizia il ministro Nordio, nel descrivere l'attività del pubblico ministero, ha riferito di 'clonazioni' di fascicoli, di indagini 'occulte ed eterne', di 'disastri finanziari' descrivendo tali condotte come prassi diffuse e condivise dalle procure della Repubblica", rileva il testo della richiesta di apertura della pratica a tutela.