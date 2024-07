Consigliere Pd Milano vittima di stalking, 'fine di un incubo'

MILANO, 04 LUG - Il consigliere comunale del Pd a Milano Michele Albiani aveva reso noto, sui social, di essere perseguitato dal 2021 da uno stalker, che aveva denunciato e che ora è stato condannato a un anno e quattro mesi. "Questa condanna rappresenta per me la fine di un incubo durato anni", spiega in una nota in cui ringrazia i vertici locali del Pd, come Silvia Roggiani, segretaria regionale del Partito democratico della Lombardia, oltre che il suo avvocato Glauco Gasperini, "senza il quale non so se avrei avuto la forza di andare avanti. Ma il grazie più grande va alla mia famiglia, per il cui amore e supporto non basterebbero mai le parole". Infine, Albiani rivolge un messaggio a chi è vittima di stalking. "Spero che conoscere quanto mi è capitato possa essere di aiuto a chi vive situazioni simili. A loro voglio dire: a qualunque genere o orientamento apparteniate, si può purtroppo essere vittima di stalking, come dimostra la mia vicenda - ha concluso -. Ma non siete soli: denunciate sempre, non abbiate paura di farlo, resistete, perché insieme siamo più forti".