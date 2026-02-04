'Consigliere diplomatico di Macron ha incontrato Ushakov ieri a Mosca'

(vedi il servizio delle 19.53) ROMA, 04 FEB - Il consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Macron si trovava a Mosca ieri per colloqui con funzionari russi. Lo scrive Reuters online citando una fonte a conoscenza dell'incontro e due fonti diplomatiche. La prima fonte ha affermato che Emmanuel Bonne, consigliere di Macron dal 2019, ha incontrato funzionari al Cremlino. Le due fonti diplomatiche hanno affermato che gli alleati erano stati informati dell'iniziativa e che Bonne aveva avuto colloqui con Yuri Ushakov, un alto collaboratore del presidente russo Vladimir Putin.