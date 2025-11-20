Consigliere con bandiera Palestina, identificato contro Hapoel

MILANO, 20 NOV - Il consigliere regionale lombardo Luca Paladini ha denunciato di essere stata identificato dagli agenti della Digos prima dall'inizio della Partita Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv in quanto aveva una bandiera della Palestina. "Per questo semplice gesto prima dell'inizio di Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv, sono appena stato avvicinato dalla Digos che ha preso le mie generalità e invitato a mettere via la bandiera - ha detto postando una fotografia - Non va bene. Non va bene per niente".