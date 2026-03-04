Consigliere Ali Khamenei, 'Iran non negozierà con gli Usa'

TEHERAN, 04 MAR - L'Iran non ha intenzione di negoziare con gli Stati Uniti ed è pronto a una guerra prolungata, ha dichiarato il consigliere capo della defunta Guida Suprema Ali Khamenei, nel quinto giorno del conflitto in Medio Oriente. "Non abbiamo fiducia negli americani e non abbiamo basi per negoziare con loro. Possiamo continuare la guerra per tutto il tempo che vogliamo", ha detto Mohammad Mokhbar alla televisione di stato iraniana.