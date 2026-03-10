Consigliera circoscrizione Fdi Torino, 'aggredita fuori case occupate'

TORINO, 10 MAR - La capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6 a Torino, Verangela Marino, ha riferito di essere stata aggredita ieri sera in via Ghedini, nel quartiere Regio Parco. Secondo quanto spiegato dalla stessa consigliera, un uomo l'avrebbe spinta contro la fiancata di un'auto, colpendola con un pugno e facendola cadere a terra. Marino è stata soccorsa da alcuni passanti e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, da dove è stata dimessa con una prognosi di quattro giorni. La consigliera ha raccontato di essere arrivata nella zona dopo una segnalazione relativa all'abbandono di rifiuti in strada. Secondo la sua ricostruzione, ad aggredirla sarebbero stati alcuni parenti di persone che occupano alloggi di edilizia popolare nel complesso Atc di via Ghedini. "La situazione all'interno del complesso Atc di via Ghedini 12 è fuori controllo - afferma Marino - le scelte di una certa parte politica di sinistra non devono pagarle i cittadini". La capogruppo di Fratelli d'Italia ha quindi chiesto che "questi delinquenti, in quanto molto violenti, vengano sgomberati al più presto".