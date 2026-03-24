'Consenso per Trump crolla al 36%, il più basso del secondo mandato'

WASHINGTON, 24 MAR - Il tasso di approvazione di Donald Trump è sceso in una settimana al livello più basso da quando è ritornato alla Casa Bianca, principalmente a causa dell' impennata dei prezzi della benzina e da una diffusa disapprovazione per la guerra contro l'Iran. È quanto emerge da un sondaggio Reuters/Ipsos condotto in quattro giorni e conclusosi ieri. L'inchiesta ha rilevato che solo il 36% degli americani approva l'operato di Trump, in calo rispetto al 40% registrato dallo stesso sondaggio la settimana prima. Bocciato anche sulla gestione economica, approvata solo dal 29%, un dato peggiore di quello di Joe Biden.