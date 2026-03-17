Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Consegnata la pagella alla famiglia dello studente ucciso dal compagno

AA

ROMA, 17 MAR - Oggi all'istituto Chiodo alla Spezia è stata consegnata simbolicamente la pagella alla famiglia di Abanoub, lo studente ucciso da un compagno di scuola con una coltellata due mesi fa. "È stato un gesto di grande valore umano e civile che commuove e interroga tutti noi. In quel documento non c'è solo il percorso scolastico di un ragazzo, ma il ricordo di una vita spezzata troppo presto e l'abbraccio di una comunità scolastica che non vuole dimenticare", commenta la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti. "Vicende come quella di Aba non devono mai più accadere e ci ricordano quanto sia importante rafforzare ogni giorno il lavoro educativo che coinvolge studenti, famiglie, docenti e istituzioni- aggiunge Frassinetti- Il loro dolore è anche il dolore della scuola italiana ed il senso della mia visita è far sentire la mia vicinanza e quella del Ministero che rappresento alla famiglia e alla dirigente scolastica, anch'essa così duramente colpita. Il modo più autentico per onorare la memoria di Aba è trasformare il suo ricordo in un impegno concreto per continuare a diffondere la cultura del rispetto e lavorare perché la scuola sia un luogo sicuro, attento e capace di prevenire il disagio e la violenza". Alla cerimonia, all'Istituto Einaudi Chiodo di La Spezia, hanno partecipato la famiglia di Abanoub Youssef e gli studenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario