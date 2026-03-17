Consegnata la pagella alla famiglia dello studente ucciso dal compagno

ROMA, 17 MAR - Oggi all'istituto Chiodo alla Spezia è stata consegnata simbolicamente la pagella alla famiglia di Abanoub, lo studente ucciso da un compagno di scuola con una coltellata due mesi fa. "È stato un gesto di grande valore umano e civile che commuove e interroga tutti noi. In quel documento non c'è solo il percorso scolastico di un ragazzo, ma il ricordo di una vita spezzata troppo presto e l'abbraccio di una comunità scolastica che non vuole dimenticare", commenta la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti. "Vicende come quella di Aba non devono mai più accadere e ci ricordano quanto sia importante rafforzare ogni giorno il lavoro educativo che coinvolge studenti, famiglie, docenti e istituzioni- aggiunge Frassinetti- Il loro dolore è anche il dolore della scuola italiana ed il senso della mia visita è far sentire la mia vicinanza e quella del Ministero che rappresento alla famiglia e alla dirigente scolastica, anch'essa così duramente colpita. Il modo più autentico per onorare la memoria di Aba è trasformare il suo ricordo in un impegno concreto per continuare a diffondere la cultura del rispetto e lavorare perché la scuola sia un luogo sicuro, attento e capace di prevenire il disagio e la violenza". Alla cerimonia, all'Istituto Einaudi Chiodo di La Spezia, hanno partecipato la famiglia di Abanoub Youssef e gli studenti.